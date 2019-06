Fécamp se prépare à accueillir le Tour Voile

Ce sera l'un des événements forts de la saison touristique à Fécamp (Seine-Maritime) : la deuxième étape du Tour Voile les 7, 8 et 9 juillet 2019. La ville accueille la course tous les deux ans, en alternance avec Dieppe. C'est Seine-Maritime Attractivité (le bras armé du département pour l'économie touristique) qui est en charge de l'organisation. L'étape fécampoise coïncide avec les fêtes de la mer avec la montée de la côte de la Vierge le samedi (6 juillet) dans la soirée et la messe du dimanche matin. Le village du Tour Voile ouvrira dans la foulée. Car si l'événement est avant tout une compétition sportive avec 23 équipes, c'est aussi un événement grand public avec différentes animations et un village.

Écoutez Xavier Prévotat, le directeur de Seine-Maritime Attractivité :

Le programme

Dimanche 7 juillet

• à partir de 11 heures - ouverture pour trois jours du village des exposants (produits du terroir, articles marins, restauration ou encore artisanat) sur le quai de la Vicomté et sur le front de mer.

• Début d'après-midi - arrivée du voilier le Marité avec visite durant trois jours en face du musée des Pêcheries.

• à partir de 20 heures - arrivée des premiers équipages.

• 21 heures - concert Podium Courrier Cauchois.



Lundi 8 juillet

• 8 heures 30 - ouverture pour deux jours de la base du Tour Voile (paddock).

• 8 heures 30 à 10 heures - mise à l'eau des bateaux au port.

• 12 heures 30 - top départ du raid côtier.

• Vers 16 heures - arrivée du raid côtier.



Mardi 9 juillet

• 9 heures 30 - départ des bateaux du ponton.

• 11 heures 30 - top départ des courses de qualifications.

• 16 heures 15 - début de la finale.

• 16 heures 45 - protocole d'arrivée.



Deux étapes normandes

Le Tour Voile 2019 partira de Dunkerque le 5 juillet. Il y aura deux étapes en Normandie : Fécamp et Jullouville (Manche) pour la troisième étape les 10 et 11 juillet. Le tour passera ensuite par Les Sables-d'Olonne, le Port Barcarès et Hyères. L'arrivée se fera à Nice le 21 juillet. 23 équipes sont inscrites pour cette 42e édition. L'événement a réussi à devenir un rendez-vous incontournable dans le monde de la voile. On y retrouve des amateurs aguerris, de grands espoirs et des champions confirmés. Ces marins peuvent appartenir à la famille du large ou à la famille de l'inshore.