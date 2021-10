Fécamp. Fécamp fête le premier anniversaire de son skatepark

L'installation fait l'unanimité à Fécamp (Seine-Maritime). C'est pourquoi la municipalité a décidé de fêter le premier anniversaire de son skatepark jeudi 8 août 2019 avec une journée spéciale. En amont, un concours de photographie est organisé sur le thème "Rider sur l'aire de glisse de la Mâture". Il est ouvert à tous et est composé de deux catégories (junior pour les 8 à 12 ans et amateur pour les plus de 12 ans). Les clichés sont à renvoyer jusqu'au 7 août 2019 au Point information jeunesse.

Le programme

Jeudi 8 août 2019, différentes animations seront proposées au public sur le skatepark situé sur le parking de la Mâture à Fécamp.

• 14 heures : lancement et ouverture par un mix musical par les jeunes de l'aire de glisse, démonstration participative dance afro/dance hall.

• 14h30 : démonstration de glisse skate/trottinette/BMX.

• 15 heures : début atelier initiation hip-hop/break dance et mix musical en accompagnement.

• 16 heures : démonstration de glisse skate/trottinette/BMX.

• 16h30 : démonstration participative danse afro/danse hall.

• 17 heures : fin atelier initiation hip-hop/break danse.

• 17h15 : démonstration glisse skate/trottinette/BMX.

• 18 heures : remise des prix du concours photo et pot de l'amitié.

• 21 h à 23 h : soirée pour les 13 à 17 ans organisée avec le " Teen's break Tour ", sur le parking de la Mâture.



