Coup de crayon. Bac, BTS, CAP, BEP… Les jeunes convoqués à Festyland !

Les futurs bacheliers et autres jeunes qui passent des examens en 2019 pourront bénéficier de réductions et d'animations privilégiées, jeudi 27 et vendredi 28 juin à Festyland, le parc d'attractions proche de Caen (Calvados).