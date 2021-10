Rouen. À Rouen, le cinéma Kinepolis se réinvente face à la concurrence

Le cinéma Kinepolis a inauguré la rénovation de son multiplexe, jeudi 20 juin 2019, dans le centre commercial Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime). 14 salles et plus de 2400 fauteuils sont proposés au public. "Trois salles sont équipées de la technologie 3D et 11 salles sont accessibles aux personnes handicapées.", précise Edwige Dzwierzynski, la directrice du cinéma.

Place à la culture

Cette inauguration marque aussi le renouveau pour le centre commercial Saint-Sever. "C'est pour moi un élément majeur de la culture d'aujourd'hui et dans ce centre Saint-Sever rénové que nous avons inauguré il y a quelques mois, avec la bibliothèque qui est la plus ancienne de Rouen et la plus fréquentée, et ce nouveau Kinepolis, la culture fait bon ménage aux côtés des nombreux commerces.", explique le maire de Rouen, Yvon Robert.



Au-delà de la projection de films, ce multiplexe propose aussi des avant-premières en présence d'acteurs ou de réalisateurs, des ballets du Bolchoï, des pièces de théâtre ou encore la retransmission de concerts. Un film d'horreur passe en avant-première chaque mois, dans une ambiance angoissante, pour un grand frisson collectif. Dans un autre registre, un rendez-vous familial mensuel est organisé le dimanche matin, avec des animations à partir de 10h15.

