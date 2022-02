Rouen. Les lauréats du César de la meilleure musique originale honorés à Rouen

Avec son complice, Romain Greffe, l'auteur-compositeur rouennais Vincent Blanchard, a été reçu à l'hôtel de ville de Rouen (Seine-Maritime), lundi 8 avril 2019. L'occasion de féliciter les deux lauréats du César de la meilleure musique originale pour le film Guy d'Alex Lutz.

Une fierté locale

Le maire, Yvon Robert, a salué "cette mise à l'honneur de deux talents locaux ayant obtenu la plus haute récompense lors de la dernière cérémonie des Césars". "Au nom des Rouennaises et des Rouennais, je tiens à vous dire combien nous sommes fiers de cette réussite et toute la ville est derrière vous", a-t-il ajouté.

En prenant la parole, Romain Greffe a précisé leur travail : "Alex nous avait fait un portrait du personnage de Guy. Nous avions fait une première séance de travail à écouter des chansons, pour essayer de comprendre ce que Guy pourrait ou ne pourrait pas chanter : quelles sont les chansons qui lui ressemblent, s'est-il trompé dans son parcours, a-t-il des chansons honteuses ou profondes, des tubes ?"

Des "talents émergents"

Les deux Rouennais ont ainsi pu imaginer le type de chansons de Guy : "Nous avons d'abord écrit cinq chansons avant même que le tournage ne commence puisque ces chansons serviraient de répertoire lors des sessions live du film".

De son côté, Vincent Blanchard est revenu sur la cérémonie de remise des Césars : "La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à mes amis, aux nôtres, aux amis de nos amis et l'un d'eux a même dit : ils nous ont ramené la coupe du monde !"

Comme l'a précisé le maire de Rouen : "On a besoin de musique et on a besoin de talents émergents dans tous les domaines culturels, la ville s'y emploie et est fière de ces réussites et de celle-ci en particulier."

