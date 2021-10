Le-Havre. L'arrivée des bus électriques au Havre!

La communauté urbaine du Havre (Seine-Maritime) a choisi des bus électriques pour renouveler sa flotte de transports en commun. L'institution anticipe la prochaine réglementation : à partir de 2020, la moitié des achats devra porter sur des technologies de motorisation "zéro émission", 100% après 2025.

Jeudi 20 juin 2019, les trois premiers bus électriques du réseau Lia ont été inaugurés à Montivilliers. Ils sont en service sur trois lignes (la 10 Harfleur/Montivilliers, la 13 Fontaine-la-Mallet/Le Havre Octeville et la 5 Sainte-Adresse/Le Havre). Un bus électrique permet d'économiser 60 tonnes de CO2, huit kilos de particules fines et 27 000 euros de carburant par an.

3 bus électriques sont mis en service sur le réseau @LIA_LeHavre! Zéro émission, et de faibles nuisances sonores.

Les trois bus ont coûté 2,166 millions d'euros. Ils ont été achetés au constructeur espagnol Irizar.

Le bus électrique offre l'avantage d'être peu bruyant pour les usagers, d'éliminer les vibrations et de diminuer les nuisances sonores pour les riverains.

Vers une troisième ligne de tramway

Pour atteindre l'objectif de transports en commun "zéro émission" la communauté urbaine du Havre compte également étendre son réseau tramway. Une troisième ligne est envisagée. Elle devra répondre à deux impératifs : desservir le stade Océane et aller au-delà des frontières du Havre pour desservir d'autres communes. Le projet n'en est qu'aux études préliminaires, mais de premiers éléments devraient être dévoilés d'ici la fin de l'année.

