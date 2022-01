Le Havre Seine Métropole. Bientôt les transports gratuits en cas de pollution ?

À l'arrêt de bus "Hôtel de ville" du Havre (Seine-Maritime), c'est un ballet incessant de bus qui se croisent tout au long de la journée. On en a profité pour interviewer quelques Havrais sur le quai. Première question : que pensez-vous de la gratuité des transports en commun en cas de pics de pollution (niveau 2 de la préfecture) ? Écoutez les réactions :

Objectif de cette mesure : inciter durablement les automobilistes à laisser leur voiture au profit des transports en commun et surtout créer un déclic et protéger l'environnement.

Un dispositif simple

Atmo Normandie, en charge de la surveillance de la qualité de l'air dans la région, fournit les données à la préfecture de Seine-Maritime. Dès lors que le préfet lancera une alerte de niveau 2, la communauté urbaine du Havre lancera une communication au grand public pour informer, que ce jour-là, le réseau de transports en commun de l'agglomération sera gratuit. La communauté urbaine mettra en veille les dispositifs de validation à bord du tramway et à bord du bus. Dans le dispositif de communication prévu, les parkings relais mis en place seront indiqués pour ceux qui pourraient laisser leur voiture et continuer leur chemin en utilisant le réseau de transports en commun. Lors des jours de pollution, les effets de la gratuité seront mesurés : impact sur la qualité de l'air, impact sur le trafic routier et impact sur la fréquentation des transports en commun. La mesure coûtera à la métropole 19 000 euros par jour (en semaine), 13 000 euros le samedi et 5 000 euros le dimanche. Sur les dernières années, au Havre, la préfecture de Seine-Maritime a déclenché de 0 à 4 alertes de niveau 2 par an.

