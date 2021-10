Le-Havre. Le Havre : Lia perturbé samedi

En raison des manifestations sociales annoncées pour le samedi 22 décembre 2018, Lia, le réseau des transports en commun de l'agglomération du Havre (Seine-Maritime), prévoit des perturbations sur cette journée.

• Tramway : service normal sauf pendant les manifestations où le terminus de la plage pourra être reporté.

• Les fréquences de passage des lignes de bus principales seront modifiées et des déviations temporaires seront mises en place en fonction des conditions de circulation.



Plan de circulation Lia pour le 22 décembre 2018. - Lia

Le service sera normal pour les lignes 10, 11, 12, 13, 14 et 16. Le funiculaire, le service Lia Vélos et les services à la demande FilBus, MobiFil et Lia de Nuit fonctionneront également normalement.

Les horaires de passage en temps réel seront consultables sur le site internet de Lia.