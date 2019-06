Visite Russe : de fortes perturbations de circulation prévues au Havre

En raison d'une visite officielle lundi 24 juin 2019 au Havre (Seine-Maritime), des restrictions de circulation et de stationnement sont à prévoir du samedi 22 juin 20 heures au lundi 24 juin au soir, sur les secteurs Hôtel de ville, Niemeyer, MuMa, Église Saint-Joseph et Saint-Roch. Édouard Philippe, le Premier ministre, et Dmitiri Medvedev, le président du gouvernement de la Fédération de Russie, doivent se rencontrer.

Stationnement interdit à partir du samedi 20 heures

• L'Avenue Général Leclerc, sur les 2 rives

• Le parking du Théâtre de l'Hôtel de Ville

• L'esplanade Est de l'hôtel de Ville, et la place à l'ouest de l'HDV

• Rue Albert André Huet (2 rives)

• Place de l'Hôtel de ville (est), entre le Bd de Strasbourg et la rue Jules Siegfried

• Boulevard de Strasbourg (nord), entre la place de l'Hôtel et la rue Casimir Périer

• Rue Jules Siegfried sur les 2 rives, entre le N° 8 et la place de l'Hôtel de ville

• Rue Édouard Larue, entre le N° 20 et la place de l'Hôtel de Ville

• Place de l'Hôtel de ville (sud), entre la Jules Siegfried et la rue Paul Doumer, rive paire

• Place de l'Hôtel de ville (Ouest), entre la rue Paul Doumer, et la rue Georges Braque rive impaire

• Rue de Paris, entre la place de l'Hôtel de ville et la rue Voltaire

• Rue Voltaire entre la rue Bernardin de Saint Pierre et la rue de Paris, sur les 2 rives

• Place Général de Gaulle, entre la rue de Paris et la rue Jean Macé

• Rue Gustave Lennier, entre la place du Général de Gaulle et la rue Richelieu, sur les 2 rives

• Rue Louis Brindeau, entre la rue Bernardin de Saint Pierre et la rue de Paris

• Quai George V, entre la rue de Paris et la rue Édouard Larue, rive sud

• Rue Paul Doumer, entre le N° 98 et la place de l'Hôtel de ville, sur les 2 rives ²

• Boulevard Clemenceau, entre la rue Benjamin Normand (Nord), et la rue Benjamin Normand (Sud)

• Chaussée John Kennedy, entre la rue Benjamin normand, et la rue Augustin Normand

• Rue Benjamin Normand, entre le Bd Clemenceau (nord) et le Bd Clemenceau (Sud)

• Rue Jeanne d'Arc, entre le N°5 la rue Benjamin Normand, sur les 2 rives

• Rue Gustave Cazavan, entre le Bd François 1er et la rue Séry, sur les 2 rives

• Rue louis Brindeau, entre le Bd François 1er et la rue Séry, sur les 2 rives

• Parvis Saint-Joseph

• Rue de Caligny, entre la rue Louis Brindeau et la rue Victor Hugo, rive paire

• Rue de Séry, entre la rue Voltaire et la rue Louis Brindeau, sur les 2 rives

• Contre Allée Foch (nord), entre la place de l'Hôtel de ville et la rue Othon Friesz, sur les 2 rives

• Contre Allée Foch (sud), entre la place de l'Hôtel de ville et la rue de Caligny, sur les 2 rives

• Rue Othon Friesz, entre l'Avenue Foch et la rue Georges Braques, sur les 2 rives

• Rue Béranger, entre le N° 40 la rue Othon Friesz, sur les 2 rives

• Rue Georges Braque, (rive Sud), entre la rue Othon Friesz et la rue Raoul Dufy

• Rue Raoul Dufy, entre la rue Georges Braques et l'Avenue Foch, sur les 2 rives

• Rue Jules Ancel, entre la rue Raoul Dufy et la rue Raymond Guénot

• Rue Raymond Guénot, entre le N°4 et l'Avenue Foch, sur les 2 rives

• Rue Théodore Maillart, entre le N°5 et l'Avenue Foch, sur les 2 rives

Circulation interdite lundi, à partir de 8 heures

• Rue Georges Braque, entre la rue Marais et l'Avenue du Général Leclerc

• L'Avenue du Général Leclerc, entre le rue Georges Braque et l'Avenue René Coty

• Rue Jules Ancel, entre le N°45 et la place de l'Hôtel de ville

• Le parking du Théâtre de l'Hôtel de Ville

• L'esplanade Est de l'hôtel de Ville, et la place à l'ouest de l'HDV

• Place de l'Hôtel de ville (est), entre l'Avenue René Coty et la rue Jules Siegfried

• Place de l'Hôtel de ville (sud), entre la rue Jules Siegfried et la rue Paul Doumer

• Place de l'Hôtel de ville (ouest), entre la rue Paul Doumer et le rue Georges Braque

• Rue de Paris, entre la place de l'Hôtel de ville (sud) et la Place du Général de Gaulle

• Rue Victor Hugo, entre le N° 137 et la rue de Paris, sur les 2 rives

• Quai George V entre la rue de Paris et la rue Edouard Larue

• Quai Alexandre III

• Place du Général de Gaulle, entre le Quai Alexandre III et la rue de Paris

• Rue Voltaire, entre la rue la rue de Paris et la place Albert René

• Rue Bernardin de Saint Pierre, entre la rue Voltaire et la rue Louis Brindeau

• Rue Louis Brindeau entre la rue Bernardin de Saint Pierre et la rue de Paris

• Quai des Abeilles

• Terre – Plein de la Jetée

• Boulevard Clemenceau, entre la rue Benjamin Normand (nord), et la rue Benjamin Normand (sud)

• Rue Benjamin Normand, entre le Bd Clemenceau (nord) et la rue Benjamin Normand (sud)

• Rue Jeanne d'Arc entre la rue Benjamin Normand et le N° 5 de la rue Jeanne d'Arc

• Boulevard François 1er (sens sud – nord) entre la rue voltaire et la rue louis Brindeau

• Boulevard François 1er (sens nord – sud) entre la rue Louis Brindeau et la rue Voltaire

• Rue de Caligny, entre et le N°18 la rue Louis Brindeau

• Rue Séry, entre le N°23 et la rue Louis Brindeau

• Rue Louis Brindeau entre le Bd François 1er et la rue Dicquemare

• Contre Allée Louis Brindeau entre la rue Séry et rue Dicquemare

• Rue Séry, entre la rue Louis Brindeau et la rue Voltaire

• Rue Gustave Cazavan, entre la rue Séry et le Bd François 1er

• Contre Allée Foch (nord), entre la place de l'Hôtel de ville et la rue Raymond Guénot

• Contre Allée Foch (sud), entre la place de l'Hôtel de ville et la rue de Caligny

• Avenue Foch (nord), entre la place de l'Hôtel de ville et la rue Raoul Dufy

• Avenue Foch (sud), entre la place de l'Hôtel de ville et la rue de Caligny

• Rue Othon Friesz, entre l'Avenue Foch et la rue Georges Braques

• Rue Georges Braque, entre la rue Othon Friesz et la rue Raoul Dufy

• Rue Raoul Dufy, entre la rue Georges Braques et l'Avenue Foch

• Rue Théodore Maillart entre le N°7 et l'Avenue de Foch

• Rue Raymond Guénot, entre la rue Jules Ancel et l'Avenue Foch

• Rue Bernardin de Saint Pierre, entre l'Avenue Foch et la contre-allée Foch

• Rue Dicquemare, entre l'Avenue Foch et la contre-allée Foch

• Rue Séry, entre l'Avenue Foch et la contre-allée Foch

• Rue de Caligny, entre l'Avenue Foch et la contre-allée Foch



Parkings fermés lundi à partir de 8 heures

• Les parkings de l'Hôtel de ville et Oscar Niemeyer, seront inaccessibles, durant la période de neutralisation de circulation



Changement des règles de circulation, lundi

• Rue Louis Brindeau : la rue sera mise à double sens de circulation entre la rue de Caligny et la rue Séry

• Rue Édouard Larue : la rue sera mise à double sens de circulation entre la place de l'hôtel de ville et la rue victor Hugo

• Contre Allée Foch entre les rues Bernardin de Saint-Pierre et Dicquemare : la voie sera mise à double sens de circulation afin de permettre aux résidents de la zone de sortir de cette zone.



