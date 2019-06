Édouard Philippe et Dmitri Medvedev attendus au Havre

La préfecture de Seine-Maritime en a fait l'annonce ce mardi 18 juin 2019. Édouard Philippe, le Premier ministre, recevra Dmitri Medvedev, président du gouvernement de la Fédération de Russie, lundi 24 juin 2019, au Havre.

Deux après la réception de Poutine à Versailles

Le Premier ministre recevra son homologue russe pour un entretien et un dîner de travail. Cette rencontre sera l'occasion de poursuivre le dialogue des chefs de gouvernement, deux ans après la réception du Président Vladimir Poutine à Versailles par le Président de la République, Emmanuel Macron. Ils évoqueront ensemble les crises régionales, notamment la Syrie et l'Ukraine, et les questions économiques, les entreprises françaises étant très présentes en Russie.

