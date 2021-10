Saint-Lô. Dans la Manche, une application pour... sauver des vies!

Chaque année en France, l'on déplore 50 000 morts dues à des arrêts cardiaques. Cela fait un par jour dans le département de la Manche !

Le SAMU du département, comme dans une trentaine d'autres territoires en France, déploie donc l'application SAUV Life, qui permet d'améliorer la survie des victimes d'arrêts cardiaques.

C'est le SAMU qui déclenche le processus d'alerte qui géolocalise les citoyens sauveteurs, qui ont téléchargé l'application, situés à moins de 10 minutes de la victime. En contact permanent le SAMU, ils sont ainsi invités à prodiguer les premiers massages, avant l'arrivée des secours.

Écoutez le docteur Lionel Lamhaut, membre de l'association de recherche médicale qui a développé cette application :

Lionel Lamhaut

Une application déployée dans la Manche avant l'arrivée en masse des touristes cet été, et au moment ou les SAMU et services d'urgences sont à flux tendu. Écoutez Thomas Delomas, urgentiste et chef du SAMU de la Manche :

Thomas Delomas

On compte en France 170 000 citoyens sauveteurs, dont 800 dans le département de la Manche. Un tiers est composé de citoyens qui ne sont ni des professionnels de santé, ni des secouristes.

L'application est gratuite, bien sûr, et ne conserve aucunes données de géolocalisation.

Application téléchargeable sur sauvlife.fr