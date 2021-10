Alençon. Le SAMU d'Alençon parmi les plus rapides à répondre aux appels

L'hebdomadaire Le Point, dans son numéro du jeudi 23 août 2018, a décortiqué la performance des 101 centres d'appels téléphoniques du SAMU en France. Ceux-ci reçoivent 4,6 millions d'appels par an et le SAMU d'Alençon (Orne) arrive sur la seconde marche du podium, avec 100 % d'appels qui obtiennent une réponse. Alençon se classe juste derrière Auxerre (Yonne), qui décroche son téléphone un peu plus rapidement que son homologue ornais ! Seulement deux SAMU en France répondent à 100 % des appels en moins d'une minute : ceux d'Orléans et de Verdun.

Beaucoup de défauts

En, revanche, 81 centres d'appels ne respectent pas les recommandations. En 2016 : 4,6 millions d'appels téléphoniques de patients qui avaient besoin de secours, n'ont pas obtenu de réponse des opérateurs.

Le SAMU de l'Orne sur la 2e marche du podium. - Eric Mas

Ailleurs en Normandie

Dans son malheur, mieux vaut-il être victime d'un accident dans l'Orne ? Selon le classement du Point : le SAMU de Rouen (Seine-Maritime) est 19e, celui d'Évreux (Eure) est 41e, Le Havre (Seine-Maritime) est 50e, Saint Lô (Manche) est 58e, Caen (Calvados) est 77e avec 79,37 % d'appels décrochés, selon Le Point. Pourtant, selon ce classement, les assistants médicaux de régulation de Caen ne reçoivent en moyenne que 12,6 appels par heure, là où on en dénombre 13,11 à Alençon.