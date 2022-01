Cinéma : le Box Office de la semaine mené par "Prometheus"

Pour sa 6e semaine à l'affiche, Le prénom est toujours dans le top 5 avec 140.000 entrées cette semaine. Le prénom avec Patrick Bruel est à la 5e place avec au total près de 2.900.000 entrées depuis sa sortie.



4e le film Dark Shadows avec Johnny Depp. 4ème semaine à l'affiche 143.000 entrées et 1.700.000 entrées depuis son arrivée dans les salles obscures françaises.



Sur la plus petite marche du podium, à la troisième place Dd Rouille et d'os avec Marion Cotillard de Jacques Audiard : 256.000 entrées. Stéphanie est dresseuse d’orques au Marineland. Il faudra que le spectacle tourne au drame pour qu’un coup de téléphone dans la nuit les réunisse à nouveau. Quand Ali la retrouve, la princesse est tassée dans un fauteuil roulant : elle a perdu ses jambes et pas mal d’illusions. Il va l’aider simplement, sans compassion, sans pitié. Elle va revivre. Un très beau film qui a été nommé à Cannes cette année.



A la seconde place : Men In Black 3 qui perd sa pole position de la semaine dernière : 433.000 entrées et déjà 1.234.000 entrées en seulement 2 semaines. Beau score tout de même pour les hommes en noir.



Enfin tout en haut du podium, c'est sa première semaine à l'écran, Prometheus : 812.000 entrées.