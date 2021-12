Box Office Ciné entre le 25 Avril et le 2 Mai

5Ème du box office entre le 25 Avril et le 2 Mai, le film Blanche neige avec 154 000 entrées. 718 000 au total depuis 3 semaines à l'affiche. Pas de changements de place. Toujours 5 ème par rapport à la semaine derniere.



4Ème. C'est une entrée ! Les Vacances de Ducobu. 1Ère semaine à l'affiche ! Un demi million d'entrées pour la terreur Ducobu qui continue les bétises même en vacances !



3Ème Sur la piste du Marsupilami le film d'Alain Chabat qui perd 2 places par rapport à la semaine dernière. 615 000 entrées tout de même ! 4Ème semaine dans les salles ! Au Total 4 600 000 entrées puis sa sortie.

Deuxième, c'est une entrée ! Le film le Prénom avec Patrick Bruel ! 1Ère semaine à l'affiche 1 millions d'entrées ! Le prénom est le deuxième film qui a été le plus vu cette dernière semaine dans les salles de ciné !



Et le premier, on l'attendez à cette place ! il s'agit du film et blockbuster de Marvel ! Avengers qui a reuni dans les salles entre le 25 avril et le 2 Mai 2 000 000 d'entrées dès sa première semaine à l'affiche.