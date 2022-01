Cinéma : Prometheus en selection des sorties ciné de ce Mercredi

PROMETHEUS

Ridley Scott, réalisateur de "Alien" et "Blade Runner", retrouve le monde de la science-fiction dont il est l’un des pionniers les plus audacieux. Avec "Prometheus", il créé une mythologie sans précédent, dans laquelle une équipe d’explorateurs découvre un indice sur l’origine de l’humanité sur terre. Cette découverte les entraîne dans un voyage fascinant jusqu’aux recoins les plus sombres de l’univers. Là-bas, un affrontement terrifiant qui décidera de l’avenir de l’humanité les attend.

Plusieurs avant première de MADAGASCAR 3 sont prévues dès dimanche. Le film doit sortir mercredi prochain officiellement mais vous pourrez le découvrir dès dimanche prochain !

De retour d’Afrique, où leur dernière aventure les avait menés, Alex et ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman aspirent désormais à rentrer chez eux, à New York, et à retrouver le cadre familier du zoo de Central Park. Alors que King Julian, Maurice et les Pingouins se joignent à eux, leur nouvelle expédition rocambolesque les conduit en Europe où ils trouvent la couverture idéale : un cirque ambulant dont ils deviennent les héros – façon Madagascar bien sûr !

A LITTLE CLOSER

Dans un coin perdu de la Virginie, Sheryl se bat entre son travail et l’éducation de ses 2 fils, Marc quinze ans et Stephen onze ans. Elle nourrit l’espoir de rencontrer l’amour de sa vie et de ramener à la maison un père pour ses enfants. Marc, quant à lui, meurt d'envie de perdre sa virginité. Son frère Stephen, qui découvre ses premiers émois sexuels, est amoureux de la maitresse d’école. Il cherche aussi à gagner la sympathie d’un groupe d’éléves qui la détestent...