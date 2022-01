Caen. Le festival Kino Caen Super 8 fait son cinéma

Un hangar de 1 300m2 transformé en studio de cinéma éphémère. Un mois et demi de préparation et une semaine de travail. Plus de 200 professionnels du cinéma, cadreurs, monteurs, ingénieurs son et lumière. Des dizaines de courts-métrages de 5 minutes tournés et montés. Voilà ce qu'est le Kino Caen Super 8.

Ce festival réservé aux professionnels est aussi ouvert au public puisque trois séances de projection seront proposées aux curieux. Des curieux qui sont désormais des habitués comme l'explique Benjamin Hubert, l'un des organisateurs, puisque le festival a su trouver son public et réunit chaque année environ 2 000 personnes pour les projections.

Benjamin Hubert au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Lors de ce rassemblement de professionnels, les équipes formées sur l'instant ont 72h pour réfléchir, tourner et produire chaque film. Ces professionnels, surnommés "Kinoïdes", viennent d'horizon très différents et de partout dans le monde.

Leur seule contrainte, faire de la ville de Caen l'acteur et le décor principal de leurs créations. Ainsi, c'est l'occasion de proposer aux habitants de la ville de redécouvrir leur lieu de vie par le prisme de personnes qui la découvrent et le mettent en scène.

Trois séances de projections sont prévues : Lundi 18 mars au Cargö à 20h, mercredi 20 et vendredi 22 mars dans l'amphithéâtre Tocqueville du Campus 1 à 20h.

À noter que pour la seconde année, le festival Kino Caen Super 8 accueille la Fête du Court Métrage jusqu'au mardi 19 mars.