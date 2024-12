Cinéma. Louis XVI en Normandie ? Un film 100% normand entre humour et Révolution va concourir au Festival de l'Alpe d'Huez

Le Festival de l'Alpe d'Huez, rendez-vous incontournable du cinéma de comédie, s'apprête à célébrer sa 28e édition du 13 au 19 janvier 2025. Parmi les 10 courts métrages en compétition, La Fuite de Varennes se distingue par son ancrage normand et son approche décalée.

Tourné intégralement en Normandie, ce film signé Maxime Chefdeville revisite avec humour la fuite rocambolesque de Louis XVI et de sa famille en juin 1791. Le twist ? Un échange d'habits entre la royauté et leurs valets, inspiré des pièces de Marivaux. Résultat : un joyeux chaos où chacun tente de comprendre les us et coutumes de l'autre.

La Normandie, star du grand écran

Pourquoi avoir choisi la Normandie comme décor principal ? Pour Maxime Chefdeville, la réponse est évidente :

"C'est la plus belle région de France ! Plus sérieusement, nous aimons notre région et voulons la mettre en lumière. Tourner ici, c'est valoriser notre patrimoine tout en générant une activité locale."

Et ce n'est pas tout. La production a mobilisé des talents 100 % normands grâce à La French Corp, un collectif basé à Caen. Acteurs, techniciens, créateurs… tous unis pour donner vie à ce projet ambitieux.

La French Corp : le collectif qui fait bouger les lignes

Fondée il y a plus de huit ans, La French Corp est bien plus qu'un simple collectif. Basée à Caen, cette initiative regroupe une bande de passionnés qui jonglent entre leurs projets professionnels et personnels pour raconter leurs propres histoires.

Avec 12 films en huit ans, La French Corp s'est imposée comme un acteur incontournable de la scène audiovisuelle normande. Leur force ? Un ancrage territorial fort, une énergie débordante, et une volonté de valoriser la Normandie sous toutes ses formes.

Une comédie qui fait écho à notre époque

Derrière l'humour et les costumes d'époque, La Fuite de Varennes pose des questions universelles sur les classes sociales et les conditions humaines. Une thématique intemporelle, traitée avec légèreté et intelligence.

Le court métrage promet de séduire par son mélange de comédie et de réflexion, tout en rendant hommage à l'histoire et au patrimoine normands.