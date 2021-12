Le jour le plus Court en Basse-Normandie

Le jour le plus Court célèbre le solstice d'hiver mais aussi le court-métrage en France. Plusieurs manifestations sont attendues dans la région. Dès mercredi à Caen, vous pourrez en profiter!

Pour cette journée de mercredi "100% cinéma et musique", RDV au Cargö de 14h à 17h pour des court-métrages d'animation pour toute la famille et de 20h à minuit la projection des films ayant reçu le lutin de la meilleure musique de 2000 à 2008.

Téléchargez le programme complet pour l'avant première et le jour J à la fin de cet article. Infos et réservations également sur leslutins.com/du_court_metrage et sur www.transatvideo.org

Ecoutez Luc, de Transat vidéo, nous présenter la manifestation: