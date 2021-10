Caen. Municipales 2020 à Caen : appel à une liste "écologiste et citoyenne"

À Caen (Calvados), les adhérents d'Europe Écologie Les Verts (EELV) assurent travailler depuis plusieurs mois dans la perspective des élections municipales de 2020. Leur score aux élections européennes, 18% des voix, deuxième force politique à Caen derrière LREM, va sans doute rendre plus audible l'appel qu'ils ont lancé le samedi 15 juin 2019.

Ouverte aux adhérents EELV et non-adhérents

Intitulé "Appel pour une liste écologiste et citoyenne", il s'adresse à "ceux qui estiment que l'écologie doit être la matrice de toutes les politiques publiques" résume Rudy L'Orphelin, l'un des trois élus écologistes au sein de l'actuel conseil municipal de Caen. "On fait face à un modèle de développement qui est à bout de souffle.", estime-t-il, avant de citer l'extension de la piste de l'aéroport de Caen-Carpiquet, la construction de centres commerciaux place de la République ou Ikea Centre à Fleury-sur-Orne, etc.

Le collectif, appelé à regrouper "autant d'adhérents EELV que de non adhérents", veut s'appuyer non seulement sur les résultats aux Européennes, mais aussi sur les mouvements et initiatives lancés ces derniers mois et années : marches pour le climat, pisseurs involontaires de glyphosate, maison du vélo… Pas d'écologie sans solidarité, estiment aussi les écologistes, qui feront des propositions notamment dans le domaine du logement à destination des plus pauvres.

Des ateliers thématiques en septembre

Avec qui travailleront les écolos ? "On ouvre les portes et les fenêtres à tous ceux qui considèrent que l'urgence écologique est la priorité", rappelle Rudy L'Orphelin, "nous rencontrerons tous ceux qui veulent nous voir". Un certain nombre de partis et d'organisations se sont déjà présentés. Mais, insiste l'élu, "la première alliance, c'est avec la société civile caennaise.". EELV souhaite d'ailleurs "expérimenter la démocratie participative". Les signataires de l'appel seront invités à se retrouver en septembre pour des ateliers thématiques, afin d'élaborer un programme municipal qui sera soumis aux Caennais dès l'automne. La question des places sur la liste sera abordée "en temps et en heure".

