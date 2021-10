Caen. Le maire de Ouistreham dément avoir tenu des propos racistes

Sa lecture en salle d'audience, mardi 11 juin 2019, avait provoqué la stupeur dans l'assemblé : "Tout cela, c'est de la faute des négros, nous sommes dans un pays de merde, il ne faut pas être surpris par la montée du Front National.". Ces propos, auraient été tenus par Romain Bail, maire de Ouistreham alors qu'on lui remettait une convocation à être entendu par la police. C'est le gendarme en charge de lui remettre la convocation qui les a rapportés dans un PV.

Sa parole contre celle d'un gendarme

Muet sur le sujet pendant son audience, Romain Bail a choisi les réseaux sociaux pour contre attaquer. Sur son compte twitter le soir même, il indique n'avoir jamais tenu de tels propos.

Tweet du 11 juin 2019 de Romain Bail - Capture twitter

A nos confrères de France 3 Normandie, le maire de Ouistreham persiste et signe : "On essais de me faire porter de propos que je n'ai pas tenus [...] ce qui me meurtrie beaucoup.". Romain Bail ajoute : "Je suis issue d'une culture humaniste, avec une éducation ouverte sur les autres [...] je ne vois pas comment tout cela est possible."

Contacté par la rédaction, son directeur de cabinet, Charles Perrot-Durand défend Romain Bail : "Cette enquête n'a pas été menée de manière équilibrée.". Il évoque également une inimitié entre le maire de Ouistreham et certains gendarmes de la brigade du secteur.

"Un délit qui doit être sanctionné"

Pour l'instant, aucune poursuite n'a été intentée à l'encontre de Romain Bail pour la tenue de ses propos. Pourtant, s'il s'avère exact : "C'est un délit qui mérite d'être sanctionné." indique Ghyslain Vedeux, président du CRAN (conseil représentatif des associations noires) "Le parquet doit faire son travail, si rien n'est fait, ce serait banaliser la parole raciste." ajoute-il. L'association se donne le droit de saisir le parquet si rien ne bouge.

