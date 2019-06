La Normandie, laboratoire de la paix

Lancé en 2018, le forum Normandie pour la Paix réunit pendant deux jours, ce mardi 4 et mercredi 5 juin 2019 à l'abbaye-aux-Dames de Caen (Calvados) des intervenants internationaux pour débattre du règlement pacifique des conflits armés. Avec ce forum, la région célèbre la paix, précieux héritage du D-Day qui fêtera son 75ème anniversaire du débarquement jeudi 6 juin.

#NormandiePourLaPaix @Herve_Morin ouvre le forum à Caen avec la célèbre phrase d'Albert Camus : " La paix est le seul combat qui mérite d'être mené " " écrite le 8 mai 1945 juste après Hiroshima. pic.twitter.com/FIknxZx4vB — Région Normandie (@RegionNormandie) 4 juin 2019

Au programme, des conférences et des débats sur les expériences de conflit et de réconciliation de nombreux pays, et particulièrement la Colombie, thème choisi cette année pour la deuxième édition.

Le "Davos" de la paix

Ces discussions seront menées par des intellectuels et des hommes d'état de renom. L'Abbaye-aux-Dames accueillera ainsi Jean-Pierre Raffarin, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, l'académicien Erik Orsenna ou d'anciens chefs de gouvernements.

Parmi les personnalités, cinq prix Nobel de la Paix, dont Denis Mukwege, lauréat 2018, qui ouvrira le forum. Les autres prix Nobel (Mohammed El-Baradei, Leymah Gbowee et Jody Williams) lanceront le manifeste Normandie pour la paix, qui sera signé par tous les participants au forum. Il s'inspire du manifeste Russel-Einstein rendu public à Londres en 1955 qui soulignait les dangers de la prolifération nucléaire. Pour Hervé Morin, le président de région, il s'agit d'un rassemblement international reconnu :

Un indice Normandie pour la Paix, c'est quoi ?

Mercredi 5 juin à 17h30 sera également présenté l'indice Normandie pour la Paix. Cet outil de mesure créé en accord avec le parlement européen permet de mesurer la vulnérabilité aux conflits de 136 pays. Hervé Morin précise : "En clair, cela permet de savoir quelles sont les zones du monde qui deviennent plus ou moins dangereuses, s'il existe des risques de guerre ou si au contraire les choses s'améliorent".

Le public pourra aller au vilmage de la paix, à la rencontre d'ONG engagées pour la réconciliation. Le Prix Liberté récompensera un jeune activiste de la paix, en la personne de Greta Thunberg. La jeune suédoise sera, en revanche absente, convaincue par ses idées écologistes et d'un avion "trop polluant" pour venir jusqu'en Normandie.

À l'Abbaye aux Dames, les 4 et 5 juin. Gratuit. Places limitées et inscription obligatoire sur : normandiepourlapaix.fr