Caen : Greta Thunberg absente au Forum mondial Normandie pour la Paix

Une remise de prix sans sa lauréate, dommage. C'est pourtant ce qu'il va se passer les mardi 4 et mercredi 5 juin 2019, à l'occasion du Forum mondial Normandie pour la Paix qui aura lieu à l'abbaye aux Dames de Caen (Calvados). La lycéenne suédoise âgée de 16 ans ne viendra pas à Caen pour la remise du premier prix Liberté, ce prix délivré à une personnalité ou une organisation engagée dans un combat exemplaire en faveur de la liberté.

Greta Thunberg, jeune femme engagée pour la protection de l'environnement l'avait remporté en avril dernier. Un vote sur internet ouvert pendant un mois lui avait conféré 41,67% des voix devant Raif Badawi, blogueur saoudien de 35 ans et Lu Guang, photojournaliste de 58 ans.

"C'est 4-5 jours pour venir en train"

Sa non-venue a été confirmée ce lundi 27 mai 2019, lors de l'annonce des festivités du Forum, à une petite semaine de l'événement. Un emploi du temps chargé couplé à des questions logistiques liées à son engagement l'expliquent. Pour Hervé Morin, le président de région, il y a tout de même un petit regret : "Elle essaie d'être en accord avec ce qu'elle défend et ce qu'elle pense. Quand on est suédoise et qu'on ne prend pas l'avion, on met 4-5 jours pour venir ici, en train. Elle nous a malheureusement fait savoir que cela faisait beaucoup".

La remise du Prix Liberté se fera donc sans cette jeune militante pour le climat. Il aura lieu le mercredi 5 juin de 14h à 16h30 à la salle plénière du Forum, à l'abbaye aux Dames de Caen.

