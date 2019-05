Les lycéens de Caen prévoient une nouvelle marche pour le climat

Dans la lignée d'un mouvement des jeunes du monde entier, les lycéens et étudiants de Caen (Calvados) veulent se mobiliser une nouvelle fois vendredi 24 mai 2019, pour interpeller les dirigeants et citoyens sur l'état de la planète et l'urgence d'agir.

Le mouvement de grève des cours lancé par la jeune activiste suédoise Greta Thunberg cet hiver a pris une dimension mondiale et celle du vendredi 24 mai s'annonce très suivie.





May 24th.

Global strike for the climate.

Activism works. So act.

Join us!



Find or register your local strike on https://t.co/TNBxafQoQL and follow Fridaysforfuture on Instagram for updates.

Please share this information.#fridaysforfuture #climatestrike #SchoolStrike4Climate pic.twitter.com/TMWcLCmpMs