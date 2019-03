Grève pour le climat : "on peut influencer les politiques"

Le mouvement est mondial. Et c'est une jeune suédoise, Greta Thunberg, qui l'a inspiré.

Vendredi 15 mars 2019, des manifestations sont organisées dans les quatre coins du pays contre le réchauffement climatique avec le mouvement Youth for climate.

À Rouen, où des lycéens sont invités à faire grève pour manifester, les étudiants se sont aussi emparés du mouvement. Et en premier lieu ceux du master Gestion de l'environnement, concernés au premier chef. "On veut montrer qu'on est là, qu'on peut influencer les politiques et qu'on veut agir pour le climat, nous qui vivrons dans les années 2050", explique Théo Mazure, en master 1. Depuis une semaine avec des camarades, ils tractent, informent, échangent sur le campus en vue de mobiliser et de casser les idées reçues. "On voit que ça intéresse, explique Romane Blaya. Nous, nous sommes quasi experts, c'est intéressant de les aider et de leur donner les clés pour appréhender ces questions là".

Des conférences à l'université

L'université Rouen Normandie a décidé de suivre et de soutenir la mobilisation, en banalisant des cours. Une chaîne humaine symbolique est prévue à midi et une conférence-débat co-animée par Maxime Debret et Benoît Laignel, enseignants-chercheurs engagés dans la lutte contre le changement climatique, est prévue à 12h30.

De son côté, Tom Paris, aussi étudiant en master gestion de l'environnement, espère que ces mobilisations seront des moyens de pression pour que des vrais changements s'opèrent du point de vue politique. "Il faut construire des programmes cohérents sur l'environnement, pas juste rajouter des mesures pour faire du greenwashing", explique-t-il.

Tous promettent en tout cas que la mobilisation va se poursuivre, au-delà des actions prévues ce week-end. À Rouen, les militants se sont donnés rendez-vous à 10h30, cours Clémenceau.

