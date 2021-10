Événement. Le lin est en fête du 21 au 23 juin à Doudeville

À l'occasion de la floraison des champs de lin, la ville de Doudeville (Seine-Maritime) célèbre la plante et sa culture traditionnelle lors de cette manifestation festive, organisée du 21 au 23 juin 2019. Corinne Lemasson, coordinatrice de l'évènement, organisé conjointement par la ville de Doudeville et l'association Doudeville en fête, nous en parle :

Comment est née cette manifestation ?

Corinne Lemasson: "Le lin en fête a été créé il y a 24 ans, à l'initiative de Fernande Durozey, maître du lin et adjointe au maire de Doudeville. De la Première Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 60, c'est à Doudeville que se tenait, chaque année, l'assemblée générale des liniculteurs, dans les Halles devenues aujourd'hui la mairie. Les liniculteurs de Seine-Maritime y rencontraient les courtiers belges et on y négociait les prix en fonction de la qualité des produits. C'est ainsi que Doudeville est devenue capitale du lin, véritable carrefour commercial, car la ville étant située au cœur des terres de cultures du lin. Cette manifestation vise à rappeler cette pratique."

Quels sont les différents usages du lin que l'on pourra découvrir au cours de la manifestation ?

"De nombreux chapiteaux seront installés sur le Mont Criquet, aire des camping-cars, et en centre-ville de Doudeville afin de montrer la richesse de cette plante. On découvrira, bien entendu ses applications artisanales notamment textiles mais aussi son usage alimentaire ou industriel. Le carrefour du lin, espace d'exposition dédié au lin, présentera en particulier ces usages dans l'industrie nautique, automobile en tant qu'isolant et le traditionnel défilé de mode permet de découvrir la richesse de ce matériau textile. Mais la manifestation s'étend aussi hors de Doudeville, puisqu'un atelier de tissage ouvre ses portes au public pour l'occasion, et l'éco-musée du lin La ferme au fil des saisons, organise de nombreuses présentations au public, au cours desquelles le liniculture passionné et passionnant Antoine Vandecandelaere révèle tous les secrets de cette plante. Il y aura aussi des shows culinaires d'organisés, des stands de cosmétiques et de bijoux. Il s'agit donc à la fois de présenter des savoir-faire techniques et des créations originales : c'est de l'art aussi ! Bien sûr on peut acheter sur place toutes sortes de produits originaux."

Quelles seront les surprises de cette nouvelle édition ?

"Avec des bus à impériale, nous emmenons les curieux à la découverte des champs de lin : une excursion proposée à 5€ le matin et 3€ l'après-midi. Des exploitants linicoles viendront partager leur savoir à cette occasion. Samedi et dimanche matin, il s'agira d'excursions de 2h qui s'achèveront par un apéro-lin-musical à la ferme Au fil des saisons où l'on pourra goûter de la bière au lin, du pâté au lin, du pain et des chouquettes au lin en écoutant le groupe de blues/folk américain Folk Avenue. Le samedi et le dimanche après-midi, nous proposerons des excursions plus courtes de 45 min. Ce sont des visites sans réservation, les premiers arrivés seront les premiers servis, alors nous conseillons aux gens de se présenter 15 min avant le départ. Pour prolonger les plaisirs nous proposons aussi de goûter le cochon grillé farci au lin sur réservation le samedi 22 juin dès 19h30 : une dégustation accompagnée en musique par le groupe Sol y sombra."

Du 21 au 23 juin à l'espace du Mont Criquet et en centre-ville de Doudeville. doudeville-capitale-du-lin.com

