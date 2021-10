Montivilliers. Tendance Live à Montivilliers : la programmation dévoilée

Le Tendance Live fait étape à Montivilliers (Seine-Maritime), le vendredi 28 juin 2019. Le concert gratuit sera organisé sur la place Abbé Pierre. Les festivités débuteront à 20h30.

Programmation complète du Tendance Live de Montivilliers

L'affiche officielle du Tendance Live Montivilliers 2019 - Tendance Ouest

Axelle Red et Ycare - Ycare invite la charmante artiste belge Axelle Red pour reprendre la chanson D'autres que nous (14 Boulevard Saint-Michel) : une très belle reprise de ses paroles pleines de nostalgies amoureuses. Nous découvrions cette douce complicité sur le Live Tendance Ouest de Montivilliers.

Rose - Nous aurons le bonheur de recevoir Rose juste avant la sortie de son cinquième album intitulé Kérosène qui sortira au mois de septembre 2019. Elle nous présentera son dernier single Larmes à paillettes, qui nous fait penser à un petit air d'un célèbre groupe nommé ABBA.

Amel Bent - Après quelques années d'absence, Amel Bent fait son grand retour avec la sortie de son sixième album Demain en mai dernier. Cette artiste talentueuse se confie et raconte des bouts de sa vie personnelle dans cet album particulièrement touchant. Nous avons hâte de partager avec vous et Amel Bent quelques-unes de ses chansons lors du Tendance Live de Montivilliers.

Daysy - Un duo caennais! D'un style pop qui incarne la douceur et la créativité, le duo a changé de nom en novembre 2019. Daisy est devenu Daysy.

Joad - Depuis dix ans, entre émotion et puissance, les cinq membres du groupe Joad explosent sur scène et prennent toute leur ampleur. Un album intitulé Le Banquet Des Charognards vient de sortir pour fêter leur dixième anniversaire. Nous aurons l'occasion de les voir lors du Tendance Live de Montivilliers et de découvrir leur toute nouvelle chanson, qui montre un groupe qui s'assume tout en osant les nuances.

Klingande - Il s'agit d'un groupe composé de deux étudiants français qui font de la musique électronique, avec l'utilisation fréquente… d'un saxophone ! Un premier album By The River est attendu pour le mois de septembre 2019. Le single Ready For Love, diffusé sur les ondes, est un vrai succès.

David Hallyday - Avec la sortie de son treizième album J'ai quelques mots à vous dire, David Hallyday transmet, à travers ses différentes chansons, son ressenti depuis la mort de son père Johnny Hallyday. Son single Éternel raconte le soir ou tout a basculé pour lui, et ses regrets de ne pas avoir pu dire au revoir à son père. Nous aurons le plaisir de le recevoir une seconde fois en Normandie, cette fois-ci sur le Tendance Live de Montivilliers.

The Pirouettes - Tout commence par une déclaration d'amour écrite et chantée par Léo à Vicky au lycée. Depuis, les amoureux forment le groupe français originaire d'Annecy The Pirouettes. Leur single L'escalier est un mélange de rap et de pop. D'ailleurs, leur premier album Carrément, carrément est basé sur ce mélange musical très original et que nous adorons. Une vraie découverte.

