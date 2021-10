Montivilliers. Tendance Live : carton plein pour une nouvelle édition à Montivilliers

C'était une soirée pour quelques centaines de privilégiés. Des auditeurs de Tendance Ouest, réunis dans l'écrin de la salle Michel Vallery de Montivilliers, près du Havre (Seine-Maritime). Mardi 20 mars 2018 signait le retour des Tendance Live en Normandie.

Le duo belge Delta a ouvert le bal. Il s'agissait de leur premier concert en Normandie.

Le duo belge Delta. Un son doux, mélodieux. Une jolie découverte en France.

June The Girl est une habituée des Tendance Live. La jeune femme, qui fêtait son anniversaire il y a quelques jours, n'a une nouvelle fois pas manqué d'envoûter son public.

Le vertigineuse June The Girl sur la scène du Tendance Live à Montivilliers

C'est un nom à retenir ! Beaucoup ont découvert la musique de Blow grâce à une publicité pour une voiture. Ce soir, mardi 20 mars 2018, les auditeurs ont pu apprécier de l'étendue du talent de ces garçons atypiques et attachants.

Le trio d'Arcadian, et ses tubes frais, dont le dernier Les sables émouvants, se sont ensuite chargés de mettre le feu à la salle Michel Vallery de Montivilliers.

Ambiance assurée avec le trio Arcadian

Prochain Tendance Live, dans un mois tout pile : le vendredi 20 avril 2018 au Carré des Docks au Havre. Au menu, que du bon :

Laurent Lamarca, Cats on Trees, Diva Faune, Kimberose, Clare Maguire et Antoine découvert dans The Voice. Le groupe de Rouen, Saint Hilaire, sera aussi sur la scène du Tendance Live.

