Flers. 46 caméras de vidéoprotection dans les rues de Flers

Des débordements en 2016 à Flers avaient décidé la municipalité à créer une police municipale. Elle a vu le jour en janvier 2018. C'est désormais la vidéoprotection qui arrive dans le centre-ville, mais aussi dans les quartiers Saint-Sauveur, Saint-Michel et Pont-Féron : 46 caméras réparties sur onze sites seront opérationnelles avant la fin du mois de juin 2019.

Cette vidéoprotection vise toutes les infractions d'incivilité

Il reste à paufiner l'installation, notamment par la pose de panneaux aux entrées de la ville, pour signaler la présence de ces caméras. Leur processus d'installation a été assez long : il a fallu obtenir les autorisations légales, identifier les lieux où les 46 caméras allaient être implantées sur le vaste territoire municipal, y acheminer électricité et fibre optique et raccorder toute l'installation aux deux postes de visualisation. Pour le maire de Flers, Yves Goasdoué, "C'est un outil de sécurité et de tranquillité publique." :

Yves Goasdoué Impossible de lire le son.

Les 46 caméras implantées dans la ville sont pilotées depuis cet ordinateur. - Eric Mas

Les 46 caméras seront opérationnelles avant fin juin 2019 et testées durant tout l'été. Elles sont implantées en centre-ville et dans les quartiers Saint Sauveur, Saint Michel et Pont Féron. Ce dispositif permet déjà de contrôler visuellement les points stratégiques de toute la ville. Ces premières caméras seront complétées d'une seconde salve de caméras en 2020, ce qui portera alors le nombre de points d'implantation à 18. Pour autant, la population flérienne semble encore divisée sur l'efficacité d'un tel équipement :

Micro-trottoir de Flériens Impossible de lire le son.

Donner à la police municipale les moyens d'intervenir

"On ne va rien laisser passer, on va y mettre les moyens." prévient le maire, qui précise aussi qu'"une commission locale éthique a été mise en place avec des conseillers municipaux de la majorité et de l'opposition, le bâtonnier, le président du tribunal d'instance.". Parallèlement, la police municipale a été dotée de caméras-piéton pour filmer ses interventions et éviter toute possibilité de contestation. Les policiers municipaux vont aussi très prochainement être équipés de pistolets à impulsions électriques de type Taser. Le maire ne s'interdit pas d'augmenter si besoin les effectifs de cette police municipale.

• Lire aussi. 60.000 balles récupérées en Normandie…

• Lire aussi. La liaison routière entre Flers et Argentan va être plus rapide

• Lire aussi. Flers, La Ferté-Macé, Domfront, Vire : les hôpitaux s'organisent