Alençon. Orne : les policiers en colère appellent la population à venir les soutenir

Alors que le Président de la République François Hollande doit recevoir leurs représentants mercredi 26 octobre, les syndicats Unsa et Alliance des policiers de l'Orne ont été reçus ce lundi 24 octobre 2016 au matin, par la préfète de ce département.

Mobilisation ce mardi 25 octobre 2016.

Les policiers d'Alençon et d'Argentan se réuniront ce mardi 25 octobre 2016 entre 13 heures et 13h30, devant leurs tribunaux de grande instance respectifs.

Les policiers de Flers iront rejoindre leurs collègues d'Argentan.

À Alençon, les policiers seront rejoints pas les personnels du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe.

Des revendications nombreuses.

Les policiers de l'Orne, comme leurs collègues de toute la France, réclament des sanctions plus fermes pour les individus qui s'attaquent aux forces de l'ordre, mais aussi davantage de reconnaissance. Parmi leurs autres revendications: la question de la légitime défense, et le manque de matériel et de personnel.

Ils appellent la population à venir les soutenir ce mardi 25 octobre, devant les tribunaux d'Alençon et d'Argentan.

