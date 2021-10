Les policiers ont été reçus par les préfets de la Manche et de l'Orne ce lundi 24 octobre 2016. Malgré le début de ces concertations et la rencontre prévue mercredi 26 octobre 2016 entre François Hollande et les syndicats, le malaise est profond.

Revendications nationales et locales

La rencontre entre syndicats de police et le préfet de la Manche aura duré plus de 3 heures en préfecture pour détailler des revendications nationales, mais aussi des problématiques locales, comme le relève Cyrille Postaire, secrétaire départemental d'Unité-SGP-FO police nationale, dans la Manche:

saint-Lô. Grogne dans la police : en Normandie, des préfets reçoivent les syndicats

Rassemblements dans l'Orne, manifestation à Cherbourg

Les policiers d'Alençon (Orne) et d'Argentan (Orne) se rassemblent ce mardi 25 octobre 2016, devant les Palais de Justice de ces deux communes, ils seront rejoints par les policiers de Flers (Orne) et le personnel du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe (Orne), avec un mot d'ordre: des sanctions plus fermes pour les individus qui s'attaquent aux forces de l'ordre et personnel pénitentiaire,

Dans la Manche, les policiers manifesteront mercredi 26 octobre 2016 à midi devant le commissariat de Cherbourg (Manche).

