exposition. Près de Rouen, les secrets des pics se révèlent à la Maison des forêts

La Maison des forêts de St-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) nous dévoile le mode de vie du pic noir : un oiseau qui agit pour la biodiversité de nos forêts. Gérard Pontini, président de l'association Scénario éthiques et thoc, a conçu cette exposition après de longues séances d'observation. Il nous parle de sa passion :

Comment est née l'association Scénarios éthiques et thoc ?

Gérard Pontini : "La nature m'a toujours intéressé, je me suis d'ailleurs longtemps investi au sein du Parc Naturel de Brière en Loire Atlantique, puis j'ai été responsable du service environnement et développement durable à la mairie de Grand-Couronne, jusqu'à ma retraite en 2012. Quand je me suis installé en région rouennaise, j'ai ressenti le besoin de me rendre régulièrement dans les forêts des alentours pour me ressourcer et c'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser aux pics. Je suis un ornithologue amateur passionné. Depuis plusieurs années, j'avais accumulé de nombreuses photos et vidéos sur les pics noirs, réalisés au cours de longues séances d'observation, et j'ai eu le désir de réaliser un documentaire sur le sujet, pour montrer la beauté des comportements animaux des hôtes de la forêt du Rouvray. C'est dans ce but que j'ai créé l'association Éthiques et thoc, avec la complicité d'amis sensibles à la nature et le documentaire La forêt du Rouvray à cœur ouvert a été réalisé, puis un deuxième documentaire consacré aux pics a vu le jour."

Quel est le rôle de cette association aujourd'hui ?

"L'association sensibilise à l'environnement naturel le public familial ou scolaire en organisant des sorties pour découvrir les animaux de la forêt ou des indices de vie de la faune forestière, mais nous projetons aussi régulièrement le documentaire sur la faune de la forêt du Rouvray ou notre deuxième film, consacré à la vie de famille du pic noir. Ces activités sont menées en partenariat avec des collectivités, comme le Département ou la Métropole Rouen Normandie ou les municipalités comme celles de Grand-Couronne, Darnétal ou St-Pierre-les-Elbeuf. Nous avions déjà été sollicités par la Maison des forêts de St-Étienne-du-Rouvray où nous avions présenté, le temps d'une journée, cette exposition, dans une forme réduite, lors des 10 ans de la maison des forêts. Les activités de l'association se concentrent essentiellement dans l'agglo de Rouen, mais nous sommes aussi sollicités cette année par l'association Le Chêne d'Allouville, pour qui nous allons mettre en œuvre un itinéraire en forêt."

Pourquoi avoir choisi de travailler sur les pics ? Et en particulier, sur les pics noirs ?

"Le pic noir possède un très beau plumage noir et une calotte rouge. Lors de mes séances d'observation, je suis littéralement tombé sous le charme de cet oiseau et je me suis concentré sur son comportement et son vol. En accumulant ces photos et ces captations vidéos, je me suis rendu compte qu'il rendait de nombreux services à la forêt. Les loges qu'il creuse dans les troncs d'arbre pour sa nichée fournissent, après l'envol des petits, un abri à de nombreuses autres espèces."

Comment s'organise l'exposition ?

"J'ai sollicité d'autres photographes passionnés pour compléter mes clichés et illustrer les différents comportements du pic. J'ai bénéficié aussi du soutien de l'ONF et de la LPO qui m'ont apporté une caution scientifique. Cela m'a permis de monter une exposition très complète, dans laquelle j'évoque à la fois ses parades de séduction, l'accouplement, son régime alimentaire, ses adaptations biologiques, ses prédateurs, l'élevage des petits et la beauté de son vol. Les panneaux qui composent cette exposition sont très didactiques et bien illustrés, de manière à pouvoir capter l'attention des plus jeunes visiteurs. L'exposition est, par ailleurs, complétée par des reconstitutions de l'intérieur des loges. Ce sont des abris creusés dans le hêtre, à une certaine hauteur pour se protéger des martres. L'entrée est très étroite mais qui peuvent atteindre jusqu'à 60 cm de profondeur. L'exposition évoque aussi les autres pics de nos forêts : les pics et pêche dont la queue aux plumes fourchues sert d'appui mais aussi le pic-vert ou le pic mar. Dans l'espace d'exposition on voit aussi des sculptures en bois qui représentent les pics mais aussi une langue et une queue de pic naturalisée et quelques petits jeux en fin d'expo. L'exposition présente également la vidéo que nous avions réalisée sur les pics."

• Lire aussi. À Alençon, des faucons pour faire fuir les étourneaux !

• Lire aussi. Sur l'agglomération de Fécamp, on réhabilite les mares





Jusqu'au 31 août 2019 à la Maison des forêts. Gratuit. Visite sur rdv à maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr