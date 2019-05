Sur l'agglomération de Fécamp, on réhabilite les mares

En complément des bassins de rétention, l'agglomération de Fécamp (Seine-Maritime) s'est lancée dans la réhabilitation de certaines de ses mares, pour lutter contre les inondations. Une mare située sur le passage de l'eau peut participer à la gestion des ruissellements, à la lutte contre l'érosion des sols et lutter contre les inondations des habitations ou des voiries.

54 mares à réhabiliter

Sur les 488 mares recensées sur Fécamp Caux Littoral, 54 réhabilitations ont été programmées (entre 2015 et 2020). Le programme 2018 2019 concerne 18 mares sur Angerville-la-Martel, Fécamp, Gerponville, Sainte-Hélène-Bondeville, Thiétreville, Epreville, Froberville, Contremoulins, Gerville, Sorquainville, Tourville-les-Ifs, Maniquerville, Les Loges et Yport.

Écoutez Yannick Mouiche, vice-président à l'agglomération :

Les mares gèrent les ruissellements

La réhabilitation des mares en 2018 et 2019 consiste à réaliser le curage de 18 mares, avec pose d'un débit de fuite, la stabilisation des berges, avec des plantations, et une reprise des alimentations naturelles en eau. Les mares avaient été un peu laissées à l'abandon… La plupart n'ont pas été curées depuis plus de 30 ans ! Leur intérêt avait été oublié. C'est l'agence de l'Eau Seine Normandie qui incite les collectivités à se réapproprier leurs mares. C'est également elle qui finance en partie les réhabilitations. Le programme 2018-2019 a coûté 139 079 euros et a été financé à 60 % par Eau Seine Normandie. Le prochain programme, qui concerne dix mares et sera mis en œuvre entre 2019 et 2020, a été validé mardi 28 mai 2019. Il sera financé à hauteur de 80 % par Eau Seine Normandie.

• Lire aussi. La ville de Fécamp récompensée pour la rénovation du Ramponneau





A LIRE AUSSI.

Les randonnées de l'agglo de Fécamp commencent ce weekend [programme complet]