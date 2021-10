Cherbourg. Outrages, rebellions, violences, et alcool ce week-end à Cherbourg

Les policiers du commissariat de Cherbourg (Manche) ont été, à plusieurs reprises, sollicités au cours de ce week-end du 25 au 26 mai 2019.

Samedi 25 mai 2019, vers 23h15, des policiers sont intervenus place Barbey-d'Aurevilly à Querqueville (Manche) pour une rixe. Sur place, plusieurs personnes sont alcoolisées, dont un Querquevillais âgé de 25 ans. Virulent, auteur de troubles à la tranquillité publique, il s'est rebellé et a outragé et menacé les agents. Son alcoolémie a été mesurée à plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang. Il a été placé en garde à vue pour ces faits, ainsi que pour des violences commises à l'encontre d'un couple, qui lui avait demandé de faire moins de bruit. Il a été remis en liberté après dégrisement et convoqué en justice pour le 18 septembre.

Conduites sous l'emprise de l'alcool jusqu'à plus de 2 grammes

Un peu plus tôt, le matin à 06h20, une femme, âgée de 37 ans, a été interceptée au volant de son véhicule avec près d'1,5 gr d'alcool par litre de sang, rue de la Brigantine à Cherbourg (Manche). Son permis de conduire lui a été retiré et son véhicule a été immobilisé.

Le lendemain, dimanche 26 mai 2019, vers 19 H 00, une conductrice faisait des embardées rue Lucet à Cherbourg (Manche). Elle a été interceptée par la police : son alcoolémie a été mesurée à 2.2 grammes d'alcool par litre de sang. Après examen médical elle a été placée en dégrisement sous le régime de la garde à vue. Il s'agit d'une Tourlavillaise âgée de 61 ans.

