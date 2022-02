Cherbourg. Manche : course-poursuite jusqu'à 120 km/h avec un automobiliste ivre

Dimanche 27 mai 2018, vers 23h35, la brigade anticriminalité a voulu contrôler un automobiliste, rue des Vieilles-Carrières à Cherbourg (Manche), qui venait de franchir un Stop sans s'être arrêté.

L'automobiliste roule en sens interdit, à vive allure, percute une voiture

Le conducteur a refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers. Pour leur échapper, il a roulé en sens contraire de la circulation, trois fois en sens interdit, franchi un stop, le tout à très vive allure. Il a percuté une voiture stationnée sur la contre-allée du Boulevard Mendès-France puis percuté un îlot central, provoquant la crevaison d'un des pneus de sa voiture.

2 grammes d'alcool dans le sang, sans permis de conduire

Finalement le conducteur et ses deux passagers ont été interpellés rue Émile-Bertin à La Glacerie (Manche) après avoir roulé parfois à plus de 120 km/h, mettant en danger les vies des autres usagers et celles de ses passagers.

L'alcoolémie du conducteur, un cherbourgeois âgé de 29 ans, a été mesurée à deux grammes d'alcool par litre de sang. Il a été placé en garde à vue non sans s'être rebellé envers les policiers. L'enquête a démontré que sa voiture n'était pas assurée, que son permis de conduire n'était plus valide et qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique en récidive d'une précédente condamnation.