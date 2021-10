Les 30 compagnons qui travaillent à l'Emmaüs du Cotentin, situé à Équeurdreville-Hainneville (Manche) auraient dû recevoir leur allocation ce mercredi 24 juillet 2019. Malheureusement, l'échéance a été repoussée. En cause : une effraction et un vol dans les locaux. La cible était précise : un coffre contenant 15 000 euros. Les faits seraient survenus dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 juillet 2019.





L'Abbé Pierre aurait dit : "c'est voler la misère"

"C'est un compagnon qui a découvert l'effraction, en ouvrant la porte lundi matin", explique Muriel Hamard, co-responsable de l'Emmaüs du Cotentin. "Il a constaté qu'elle était fractionnée. Et une demi-heure après, un homme a appelé et a demandé si on avait été cambriolé, car il avait retrouvé dans son champ, près de Martinvast, des affaires du coffre." Une carte bleue et des bijoux sans grande valeur… Heureusement, l'Emmaüs est assuré, et espère avoir un remboursement total, sans garantie pour le moment.

Mais le vol a choqué les 30 compagnons et la dizaine de bénévoles qui travaillent au quotidien dans l'association. Cette somme d'argent aurait dû être versée aux compagnons ce mercredi 24 juillet 2019, qui n'ont pas de salaire, mais qui reçoivent chaque mois une allocation de 355 euros. Au total, 10 000 euros devaient donc être redistribués à ces travailleurs solidaires. En plus, un compagnon avait mis à l'abri une partie de ses économies dans le coffre : 2 000 euros qui ont aussi été dérobés.

Équeurdreville. Manche : un coffre contenant 15 000 euros volé à l'Emmaüs de Cherbourg

"C'est une honte", proteste Muriel Hamard. "C'est voler des personnes qui se battent pour se réinsérer dans la société, qui relèvent les manches pour pouvoir s'en sortir. Cet argent a été gagné à la sueur de leur front. L'Abbé Pierre aurait dit, ‘c'est voler la misère'."

Une histoire qui se répète

En 2015, un vol avait déjà été commis. Les trois coupables, âgés de 22 à 24 ans étaient passés par la porte de devant et avaient aussi embarqué avec eux un coffre contenant plus de 4 000 euros. Deux d'entre eux ont été condamnés à 105 jours d'intérêt général, et le plus jeune avait été incarcéré à l'issue de l'audience pour 15 mois de prison. Cette fois-ci, le ou les coupables sont passés par la porte arrière. La co-responsable et la présidente d'Emmaüs pensent qu'il s'agit de personnes qui connaissaient les lieux avant de venir, et donc l'endroit où se trouvait le coffre.

Des projets d'avenir

L'Emmaüs du Cotentin comptait aussi sur ces économies pour investir dans un nouvel aménagement. "Ce qui nous ennuie, c'est que nous avons besoin d'argent pour un projet d'agrandissement en fin d'année 2019", explique Véronique Dûchatel, présidente d'Emmaüs Cherbourg. "Nous n'avons pas encore d'endroit pour le faire, mais nous voudrions récupérer les objets électroménagers de la déchetterie pour pouvoir les réparer. C'est un projet qui coûte plus de 25 000 euros." Muriel et Véronique restent tout de même optimistes. Le samedi 3 août, il va y avoir du monde : une grande vente solidaire est organisée toute la journée.

Grande vente solidaire, le samedi 3 août 2019 à l'Emmaüs de Cherbourg, de 9h à 17h30, rue de l'Abbé Pierre, à Équeurdreville-Hainneville.