LM Wind Power recrute 200 personnes supplémentaires dans son usine de pales d'éoliennes de Cherbourg

Alors que LM Wind Power avait recruté 120 salariés l'année dernière, l'usine basée à Cherbourg-en-Cotentin (Manche) vise encore plus grand pour le futur de sa production de pales d'éoliennes. À pourvoir avant la fin 2019 : plus de 200 postes.

Pour quels profils ?

Le site est à la recherche d'opérateurs de production et prévoit de former chaque nouvelle recrue à la fabrication de pales d'éoliennes, avec un apprentissage théorique et pratique d'une durée de six semaines. L'usine de Cherbourg veut également engager des superviseurs de production, des contrôleurs qualité, des techniciens en logistique et en maintenance, ainsi que des postes d'alternance. Pour le moment, 60 personnes ont été recrutées depuis le mois de janvier 2019 et suivent actuellement une formation intensive, au "Centre d'excellence" de l'usine.

Une pale d'éolienne géante

Ouverte en avril 2018, cette usine de fabrication de pales d'éoliennes est la première en France. Depuis janvier 2019, le site est en phase de prototypage pour, à terme, produire cinq pales de 107 mètres, destinées à la nouvelle éolienne offshore de GE Renewable, l'Haliade-X de 12 MW, qui pourra alimenter jusqu'à 16 000 foyers, et dont les premières nacelles sont en cours de production dans l'usine GE de Saint-Nazaire. Pour l'heure, une première pale géante a été fabriquée, et a même pris la température du Cotentin (photo ci-dessus).

