Rouen. Transport : la ligne T4 de Rouen opérationnelle

Pari tenu : après 16 mois de travaux et des délais respectés, la ligne T4 entre officiellement en service, samedi 25 mai 2019. Une nouvelle ligne de bus permet donc désormais de relier le nord et le sud de la métropole entre le Boulingrin et le Zénith sur 8,5 km, principalement en site propre. Temps de parcours : moins de 30 minutes.

La station Boulingrin, l'un des terminus de la ligne. - Pierre Durand-Gratian

Vendredi 24 mai 2019, la presse était conviée pour un premier test. Noël Lemaître, chauffeur à la TCAR depuis 20 ans, faisait son premier trajet complet sur la T4 : "C'est un vrai billard, une ligne toute neuve. On voit bien qu'il n'y a pas de défaut et que l'on a de bonnes conditions de conduite.", explique-t-il.

"C'est un billard", explique Noël Lemaître, chauffeur à la TCAR depuis 20 ans. - Pierre Durand-Gratian

16 stations sont positionnées tout au long du trajet qui passe rive droite, par les boulevards, avant de desservir notamment la CAF, le stade Diochon et, en dernier lieu, le Zénith et le parc-expo.

"Ça a été un chantier compliqué, reconnaît Emmanuel Sauvage, directeur espace public circulation à la Métropole et chargé du projet T4. Beaucoup de travaux concessionnaires en amont avec l'assainissement puisque tous les réseaux ont été refaits. L'émotion est aujourd'hui encore plus forte".

Boulevard des Belges, dernier arrêt avant de passer rive gauche. - Pierre Durand-Gratian

Tout est terminé pour le transport en commun et les aménagements de stations. Restent encore quelques aménagements à affiner. "Sur la rive droite, il s'agit du remplissage des contre-allées sur le boulevard de la Marne, boulevard de l'Yser et boulevard des Belges", explique le spécialiste. Ces travaux reprendront après l'Armada pour une durée d'environ six mois.

Des ajustements techniques

Les retours d'expérience sur la ligne permettront encore d'affiner techniquement ses performances. La synchronisation des feux, par exemple, va progresser au fur et à mesure pour qu'à terme, les bus n'aient plus besoin de s'arrêter du tout aux carrefours. Des systèmes de guidage optique doivent aussi être posés dans les prochains mois. "Ils permettent l'accostage au plus près de la station et une accessibilité des quais aux personnes à mobilité réduite", précise Emmanuel Sauvage.

Les habitudes des usagers vont aussi devoir évoluer, comme celles des automobilistes. Ils vont devoir s'adapter à des changements marquants du tracé, comme sur la place des Bruyères, entièrement revue, et qui a constitué un chantier majeur sur plus d'un an.

La place des Bruyères a été complètement repensé pour laisser la priorité aux Teor, qui passent en son centre. - Pierre Durand-Gratian

À terme, 18 000 à 20 000 voyageurs sont attendus sur la ligne et 15% d'automobiles en moins. Les usagers du sud de la métropole pourront d'ailleurs utiliser le parking relais de 300 places à proximité du Zénith pour rejoindre le centre-ville en une quinzaine de minutes.

