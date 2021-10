Rouen. Transports à Rouen : tarifs, aide au vélo et lutte contre la pollution

Sur les transports en commun, "Je souhaite que les tarifs n'augmentent pas en septembre.". C'est l'annonce du président de la Métropole Rouen Normandie, Frédéric Sanchez, mardi 25 juin 2019 devant la presse locale, à deux jours de la tenue d'un conseil métropolitain. Dans le même temps, il pointe la nécessité de "dégager des ressources supplémentaires" pour continuer à développer le réseau de transports.

Lutter contre la pollution

Frédéric Sanchez est également revenu sur un point qui a fait réagir plusieurs groupes politiques, dont Europe Écologie-Les Verts, la mise en place d'une tarification spécifique lors des pics de pollution. "Il s'agit d'un point ajouté aux délibérations par erreur", souligne le président. "Mais nous réfléchissons à la façon d'avoir un outil qui a un effet lors des pics de pollution."

Il ne s'agirait pas d'une gratuité des transports en commun, "mais de s'acquitter d'un seul ticket pour la journée", explique Frédéric Sanchez qui renvoie l'étude de cette question à l'automne prochain. "Il faudra prendre des mesures qui produisent des effets."

300 euros pour un vélo

La Métropole Rouen Normandie va reconduire son aide à l'achat de vélos spécifiques (électriques, pliables et cargo). "Cette aide permet de favoriser plus rapidement la pratique du vélo entre le domicile et le travail.", poursuit Frédéric Sanchez. "Près de 50% des déplacements font moins de 3 km, donc ça se fait à pied ou à vélo."

1000 nouvelles aides, allant jusqu'à 300 euros, seront proposées aux habitants de la Métropole. "Il y a eu quelques effets d'aubaines, mais aussi un effet levier pour des habitants qui ont des moyens limités." Cette aide a été proposée, pour la première fois, à partir du 1er novembre 2018, et a atteint le palier du millier de dossiers à la fin avril.

