Duclair. Appel aux dons pour rénover une des plus vieilles serres de Normandie

Quand un chantier se termine, il y en a forcément un autre qui commence au Château du Taillis. Et cela fait 22 ans que ça dure pour Nicolas Navarro, dont la famille possède ce vaste domaine à Duclair (Seine-Maritime). Sa priorité du moment ? La rénovation d'une grande serre vitrée de 70m², qui date "d'environ 1870. Mais on a découvert qu'elle a dû être rachetée et montée au château dans les années 1920".

Un chantier à 100 000€

Des serres de ce type, il en reste quelques unes en Normandie. Mais beaucoup ont été laissées à l'abandon à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, faute de moyens pour les entretenir. C'est le cas de celle du Château du Taillis, jusqu'à ce que la famille Navarro lance sa rénovation. Une entreprise coûteuse, estimée à 100 000€ "pour le refaire vraiment à l'ancienne". La ferronnerie a déjà été faite, pour remettre à neuf l'armature qui doit supporter les vitres.

Mais celles-ci sont encore à financer, malgré l'apport non négligeable de la Fondation du patrimoine. Pour réunir les 15 000€ manquants, Nicolas Navarro a lancé un appel aux dons. "Tant qu'elle n'est pas vitrée, on ne peut rien en faire", résume-t'il, debout au milieu d'un espace resté vide pour le moment. Mais quand le chantier sera enfin achevé, le petit bâtiment pourrait avoir une vocation culturelle, en accueillant des expositions ou des concerts. Et si un jour quelqu'un voulait lui redonner une mission horticole ? "Rien ne s'y opposerait, mais ça prendrait du temps.", prévient Nicolas Navarro.

