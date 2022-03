Duclair. Près de Rouen, le château du Taillis se visite à la lueur des bougies

Comme tant de châteaux remarquables des environs de Rouen (Seine-Maritime), le château du Taillis a des tonnes d'histoires à raconter. Mais ce qui fait presque tout le charme de cette bâtisse de Duclair, c'est la passion de son propriétaire pour ses murs érigés du XVIe au XVIIIe siècle, son parc de 5 hectares et ses arbres remarquables. Depuis près de vingt ans et l'achat du château par ses parents, Nicolas Navarro rythme ses journées au gré des besoins du site classé et des visites qu'il organise tout au long de l'année.

Une visite insolite

Mais s'il y en a bien deux qui valent le détour, ce sont les deux Visites aux lumières organisées en juillet et en août chaque été. La seconde est organisée ce samedi 12 août 2017. "Une visite de nuit, à la lueur de 2000 chandelles, ça change tout. Les lueurs de la bougie sur les pierres blanches ou jaunes, ça rayonne, ça donne l'impression que le château flambe", décrit Nicolas Navarro avec enthousiasme.

Pourtant, cette visite représente une charge de travail importante pour lui et pour les bénévoles qui le soutiennent, notamment quand il faut courir partout pour tout allumer en vingt minutes. Mais le résultat en vaut la chandelle.

De plus en plus de visiteurs

Le long d'une visite qui dure près de deux heures, le maître des lieux explique la genèse et les anecdotes vécues par le château du Taillis et ses habitants au cours des siècles. Nicolas Navarro, qui se qualifie d'autodidacte, est fier "d'avoir une façon différente de transmettre [sa] passion pour le château".

Après un record d'affluence battu en juillet avec près de 500 personnes, Nicolas Navarro espère faire aussi bien ce samedi. Une façon de célébrer la dernière visite nocturne de l'été en feu d'artifice, comme celui qui sera tiré depuis le parc du château en fin de soirée.

Pratique. Visites aux lumières, au château du Taillis à Duclair. Samedi 12 août 2017 à partir de 21h30. Tarifs : 8€ adultes, 4€ enfants et étudiants, gratuit pour les moins de 6 ans.

