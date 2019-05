Le Havre : le quai Southampton se transforme

Le quai de Southampton au Havre (Seine-Maritime) accueillait autrefois le terminal ferry, devenu depuis Port Center. Le reste du quai servait de parking ou de stockage pour les activités maritimes. Le lieu n'était pas très fréquenté par les habitants. En 2017, le quai connaît sa première mue, avec l'installation d'une œuvre d'art pour les 500 ans du Havre : la Catène de containers. En novembre 2017, les travaux de rénovation ont débuté. Ils se termineront pour le 29 juin 2019, lancement officiel d'Un été au Havre 2019.

Le quai de Southampton au Havre va devenir un vrai lieu de promenade. - Gilles Anthoine

Écoutez Florent Saint-Martin, maire adjoint du Havre, en charge de l'urbanisme :

Un lien entre la ville et le port

Le quai de Southampton est un lien entre la ville (rue de Paris) et le port (terminal croisière). D'ailleurs, pour les croisiéristes, le quai est une porte d'entrée du Havre. L'objectif était d'en faire un lieu de promenade et de détente, avec des pelouses et des terrasses, et même de loisirs, avec des jeux pour les enfants et des équipements sportifs, à venir.

La Catène de containers a été l'une des œuvres emblématiques d'Un été au Havre 2017. Le quai n'était pas encore refait. - Gilles Anthoine

Douze hectares

La livraison des travaux s'est faite au fur et à mesure. Les habitants se sont déjà approprié certains tronçons, notamment en le Port Center et le port de pêche. La phase une, qui s'arrête à hauteur du Muma, sera terminée pour le 29 juin 2019. La deuxième phase débutera en 2021 et concernera la partie entre le Muma et le port de plaisance (des équipements sportifs y seront installés). En tout, cela représente un aménagement sur douze hectares.

La Catène de containers, après les travaux - Gilles Anthoine

30 millions d'euros

La phase une aura coûtée 20 millions d'euros. La phase deux en coûtera 10 millions.

