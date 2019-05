Le Havre : des investissements pour accueillir les croisiéristes

Le Havre (Seine-Maritime) poursuit l'aménagement de sa pointe de Floride pour l'accueil des paquebots de croisières maritimes. Depuis avril 2019, le Terminal 12 s'est agrandi (2 400 m² contre 600 m² auparavant). Des scanners ont été installés pour les passagers et pour les bagages. L'objectif est de renforcer la fonction mixte de ce terminal, pour gérer les escales mais aussi les embarquements.

Des scanners ont été installés pour la fouille des passagers avant la montée dans les paquebots. - Gilles Anthoine

Le Havre mise sur les croisières

Les compagnies maritimes proposent de plus en plus des croisières au départ du Havre. En 2018, la cité Océane a accueilli 145 paquebots (dont 41 embarquements) représentant 420 000 passagers. Le Havre croit au développement de la croisière maritime et veut s'imposer comme leader de la façade Atlantique, Manche et Mer du Nord.

Une pointe de Floride consacrée à la croisière

L'agrandissement du Terminal 12 a coûté 320 000 euros. D'ici 2025, l'ensemble de la pointe de Floride sera aménagé autour de l'activité croisière. Les activités n'ayant pas de lien avec la croisière devraient déménager. L'entreprise Sotrasol arrêtera son activité fin 2020 et libérera le terrain pour janvier 2023. La nouvelle pointe de Floride accueillera trois terminaux, des espaces verts et des parkings. La métropole n'exclut pas la création d'un équipement culturel.

Le Havre accueille également des croisières fluviales (quai de Marseille). 120 à 130 péniches de croisières sont attendus en 2019 dans la cité Océane.

