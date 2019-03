Port du Havre : des aménagements pour les croisiéristes

Les travaux ont début en février 2019. Le Grand port maritime du Havre (GPMH) veut améliorer le cheminement des croisiéristes du terminal croisière jusqu'au centre ville du Havre (Seine-Maritime). Jusqu'à présent les touristes devaient emprunter un trottoir très étroit de l'avenue Lucien Corbeaux.

Les travaux ont donc commencé sur cette avenue pour l'élargir et la passer à trois voies : deux pour les voitures et une pour les vélos et les piétons (trois mètres pour chaque voie). Cette nouvelle voie verte de plus d'un kilomètre permettra de rejoindre plus agréablement le quai Southampton d'ici mai 2019. Et pour accéder au terminal croisière, elle longera par la suite l'écluse Quinette.

Ces aménagements ont leur importance. Selon une étude de l'office de tourisme en 2016 et 2017, 95 % des croisières débarquent lors d'une escale. Ils sont 50 % à réaliser une excursion hors du Havre et 50 % à rester au Havre pour profiter de la ville. Cela représente des centaines de croisiéristes à chaque escale dans les rues de la cité Océane.

Coût des travaux pour le GPMH : 600 000 euros.

