Voici à quoi ressemble la suite de croisière la plus chère du monde !

En 2020, les amateurs de croisière pourront se prélasser dans une chambre à plus de 11.000 dollars la nuit (environ 9.600 euros) sur l'un des plus grands navires de croisière du monde, le Seven Seas Splendor.

Baptisée "Regent suite", cette chambre s'étend sur une superficie de 1.354 mètres carrés et comprend une chambre principale, une chambre d'amis, une salle à manger privée, un salon, un sauna, un hammam et une zone de soins du corps. La suite, qui compte une multitude de baies vitrées et même une véranda, offre également une vue imprenable sur l'océan.

Le lit à lui seul vaut plus de 200.000 dollars ; une somme qui lui vaut sans surprise le surnom du "lit le plus luxueux en mer". Il est doté d'un cadre épuré en pin, de ressorts en acier et d'un matelas composé de crins de cheval, de coton et de laine.

La suite a été imaginée par Tillberg Designof Sweden, un cabinet d'architectes d'intérieur spécialisé dans les chambres pour bateaux de croisière. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas hésité à utiliser des matériaux onéreux comme des lustres en or, du marbre italien, le tout agrémenté d'œuvres d'art inestimables.

En réservant la Regent Suite, les voyageurs bénéficient évidemment d'un traitement de faveur. Un vol gratuit en classe affaires leur est ainsi offert avant et après le voyage, et une voiture avec un chauffeur privé les attendra dans chaque port. Ils pourront également choisir leurs draps, oreillers et produits de soins préférés pour toute la durée du voyage.

La suite est proposée à un prix forfaitaire de 11.000 dollars par nuit et est déjà presque entièrement épuisée pour les voyages inauguraux du Seven Seas Splendor en 2020.

