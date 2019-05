Lors de l'Armada, dégustez les spécialités culinaires normandes !

Repartir de Rouen (Seine-Maritime) et de l'Armada avec des idées de cuisine normande n'est pas une mince affaire ! C'est pourtant ce qui risque d'arriver aux visiteurs des quais de Seine durant l'évènement. En effet, de nombreux restaurateurs viendront y présenter la gastronomie locale. La région est riche en recettes du terroir, avec des produits tripiers et le boudin de Mortagne ou d'Avranches, mais aussi l'escalope normande : une escalope avec de la crème fraîche, des champignons, du calvados ou du cidre.

Les nombreux fromages de Normandie seront présents : Neufchâtel, Camembert, Livarot, Pont-l'Évêque… Selon François Poret, du restaurant le Réfectoire à Duclair, "La cuisine normande est une cuisine généreuse, simple et de moins en moins lourde, en étant plus léger sur le beurre et la crème".

Viande ou poisson ?

Bien sûr, avec les côtes normandes bordant la Manche et comptant de nombreux ports, les fruits de mer seront à l'honneur ! "Nous avons de superbes bars de ligne qui arrivent de Fécamp ou de Dieppe, que nous cuisinons rôti avec un crumble d'oignons servi avec une salade de fruits de Jumièges arrosé d'une huile vanillée", présente François Poret. Cela peut être aussi une belle dorade servie avec une purée de pomme de terre ou, quand c'est la saison, des Saint Jacques.

Les amateurs de viande pourront, eux, déguster le traditionnel canard au sang, préparé par un maître canardier.

A LIRE AUSSI.

Patrimoine culinaire normand: une appli pour recenser les recettes

La gastronomie rouennaise bientôt à l'Unesco ?