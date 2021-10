Le-Havre. Grâce aux traversées et croisières, l'Europe et New York accessibles depuis la Normandie

Il y a la voiture, le bus, le train voire l'avion... mais pour voyager, il y a aussi le bateau. Et ça tombe bien, la Normandie compte de nombreux ports qui permettent de rallier l'Europe entière, voire l'Amérique. Que ce soit pour de simples traversées ou pour des croisières.

Les traversées

Depuis Le Havre (Seine-Maritime), la compagnie Brittany Ferries permet aux habitants de rejoindre Portsmouth en Angleterre. Même chose depuis Ouistreham (Cavaldos). La compagnie DFDS Seaways permet elle de rallier Newheaven, toujours en Angleterre, depuis Dieppe (Seine-Maritime).

C'est à Cherbourg (Manche) que l'offre est la plus riche. Deux compagnies opèrent depuis la ville du Nord-Cotentin. Brittany Ferries, qui emmène ses voyageurs à Portsmouth et à Poole. Quant à la compagnie Irish Ferries, comme son nom l'indique, elle fait la traversée jusqu'en Irlande, à Dublin bien sûr, mais aussi à Rosslare.

Enfin, la donne diffère légèrement pour Granville (Manche) et Barneville-Carteret (Manche). Les deux ports permettent, via la compagnie Manche Îles Express, de découvrir les îles anglo-normandes.

Les croisières

Les croisières les plus nombreuses se font au départ du Havre. Depuis la plus grande ville de Normandie, les possibilités sont nombreuses. Deux croisières Méditerranée existent : l'une passe par Vigo, Lisbonne, Gibraltar, Barcelone, Savone et Marseille, tandis que l'autre s'arrête à La Corogne, Porto, Lisbonne, Gibraltar, Malaga, Savone et Marseille.

L'Europe du Nord, via Harwich, Amsterdam, Stockholm, est également au programme, tout comme le monde anglo-saxon avec des croisières passant par Londres et les îles anglo-normandes ou par l'Irlande. D'autres offres proposent des croisières vers un seul pays (Italie, Pays-Bas, Allemagne).

Enfin, fait exceptionnel, une croisière est organisée entre Le Havre jusqu'à New York du vendredi 15 au vendredi 22 septembre 2017 dans le cadre des 500 ans de la ville.

Les autres croisières se font essentiellement au départ de Ouistreham, qui propose de prendre du bon temps en Angleterre, en Irlande et en Espagne.

Une croisière au parfum européen et méditerranéen est proposée depuis Cherbourg (Vigo, Lisbonne, Gibraltar, Carthagène en Espagne, Rome, Savone et Nice) tandis qu'au départ de Honfleur, c'est l'Europe du Nord qui vous attend (Cork, Iles d'Aran, Galway, Killybegs, Iona, Belfast, Glasgow).

