Législatives 2012 : Jean-Yves Cousin, candidat UMP dans la 6e circonscription du Calvados

Agé de 63 ans, il est député sortant et candidat dans la 6e circonscription pour l'UMP. Autrefois inspecteur des impôts, il est maire de Vire depuis 1989 et député depuis 2002. "Les Législatives, c'est une rencontre entre un homme et ses concitoyens. Sur ce territoire il y a des engagements. Il est important que je continue mon travail sur la taxe des transactions financières et l'encadrement des licenciements économiques. Je m'engage avec passion pour mes concitoyens", a-t-il notamment indiqué.

Le premier tour des élections législatives est fixé au dimanche 10 juin prochain. La sixième circonscription du Calvados est l'une des six circonscriptions du département et comprend les cantons suivants : Bény-Bocage, Bourguébus, Condé-sur-Noireau, Evrecy, Saint-Sever-Calvados, Thury-Harcourt, Vassy, Villers-Bocage et Vire.

