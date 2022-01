Législatives 2012 : Serge Lezement, candidat du MRC dans la 6e circonscription du Calvados

Agé de 66 ans, il est candidat dans la 6e circonscription pour le Mouvement républicain et Citoyen. Retraité de l'industrie électronique, il est secrétaire national auprès de Jean-Pierre Chevénement. "Il faut une politique de croissance et non plus d'austérité, et c'est cela le changement majeur. Nos deux axes de priorité sont l'emploi et la jeunesse", a-t-il notamment déclaré.

Le premier tour des élections législatives est fixé au dimanche 10 juin prochain. La sixième circonscription du Calvados est l'une des six circonscriptions du département et comprend les cantons suivants : Bény-Bocage, Bourguébus, Condé-sur-Noireau, Evrecy, Saint-Sever-Calvados, Thury-Harcourt, Vassy, Villers-Bocage et Vire.

Retrouvez les autres candidats de la 6e circonscription du Calvados venus débattre dans les studios de Tendance Ouest :

