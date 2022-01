Législatives 2012 : Alain Tourret, candidat du PRG dans la 6e circonscription du Calvados

Agé de 64 ans, il est candidat dans la 6e circonscription pour le Parti radical de Gauche, investi par le parti socialiste. Avocat de profession, il est également vice-président du conseil régional et maire de Moult. "Le débat est de savoir quelle majorité il faut donner à François Hollande. Il faut donc lui donner la plus forte majorité lors de ces Législatives pour répondre à une certaine cohérence par rapport aux résultats de la Présidentielle et pour que son programme soit appliqué", a-t-il notamment fait savoir.

Le premier tour des élections législatives est fixé au dimanche 10 juin prochain. La sixième circonscription du Calvados est l'une des six circonscriptions du département et comprend les cantons suivants : Bény-Bocage, Bourguébus, Condé-sur-Noireau, Evrecy, Saint-Sever-Calvados, Thury-Harcourt, Vassy, Villers-Bocage et Vire.

Retrouvez les autres candidats de la 6e circonscription du Calvados venus débattre dans les studios de Tendance Ouest :

> Viviane Boufrou, candidate du Front de Gauche dans la 6e circonscription du Calvados

> Jean-Yves Cousin, candidat UMP dans la 6e circonscription du Calvados

> Laurent Decker, candidat d'EELV dans la 6e circonscription du Calvados

> Pascale Georget, candidate Lutte Ouvrière dans la 6e circonscription du Calvados

> Hubert Heuzé, candidat du PRV dans la 6e circonscription du Calvados

> Gérard Leroy, candidat du NPA dans la 6e circonscription du Calvados

> Serge Lezement, candidat du MRC dans la 6e circonscription du Calvados