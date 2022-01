Coudray : "On me donne les moyens de m'épanouir à Mondeville"

Quel est votre sentiment après avoir reçu cette distinction ?

Je suis content, mais c'est dommage que ce genre de titre ne soit décerné qu'à une personne. Ce n'est pas seulement le coach qui est responsable de ça, c'est un ensemble. Romain (Lhermitte, assistant-coach) doit être associé à cette distinction, comme les joueuses vis-à-vis de leur investissement et les dirigeants qui mettent le maximum de choses en œuvre pour que l'équipe et le coach puissent travailler de la meilleure façon possible. Le titre que tous les coachs rêveraient d'avoir, ce n'est pas celui-là. Je ne dirai pas que c'est anecdotique, mais c'est vraiment une distinction en retrait par rapport au titre de champion de France.

C'est avec les jeunes, comme en 2005 où vous aviez reçu ce titre une première fois, que vous êtes le plus performant ?

Est-ce que j'arrive à mieux fonctionner avec des jeunes ? Je ne sais pas… Je ne crois pas qu'il faille s'arrêter à cela. Cependant, moi aussi j'ai fait ce constat. Cela permet d'avoir sans doute une main plus forte sur le groupe et de le faire avancer vraiment comme je le veux. C'est peut-être plus facile avec des jeunes qu'avec des joueuses d'expérience, qui ont aussi certaines certitudes.

D'où vient votre attachement à Mondeville ?

On me donne les moyens de travailler de manière assez intéressante et de m'épanouir. J'ai le sentiment qu'on est en train de faire avancer le club. Le fait que nous soyons qualifiés pour une coupe d'Europe tous les ans est aussi quelque chose qui me retient vers ce club. Le fait qu'il y ait un centre de formation performant colle à ce que je veux faire en l'équipe première, avec l'idée de donner leur chance à des jeunes joueuses. Même si on n'est pas encore champions de France, j'espère que le club de Mondeville le sera un jour.